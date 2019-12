Duitstalig België herdenkt "Elf van Wereth": zwarte Amerikaanse soldaten die 75 jaar geleden werden vermoord

Hermann Langer is twaalf jaar oud als op 17 december 1944 in de late namiddag elf Afro-Amerikaanse soldaten bij hem thuis aankloppen in Wereth, een gehucht in de Oostkantons dat nu tot de gemeente Amel behoort (lees ook: 75 jaar geleden: oorlogsmisdaden in de Ardennen). Het beeld van de elf verkleumde en hongerige, zwarte mannen aan de tafel in de huiskamer zal hem zijn leven lang bijblijven.

Vader Matthias Langer, herinnert Hermann zich, probeert eerst nog de militairen te overtuigen om door te stappen naar een veiliger plek, weg van het Duitse leger. Maar de man, een keuterboer die geen woord Engels spreekt of verstaat, krijgt het niet uitgelegd aan soldaten, die al meer dan 24 uur, zonder te rusten, op de vlucht zijn. Niettegenstaande het gevaar laat hij de mannen in huis. Moeder Langer en de oudste dochter geven hen brood en boter, en zij zijn nog aan het eten als een wagen het boerenhof oprijdt. Een vrouw in het dorp, wier zoon bij de SS is, heeft hen verraden.