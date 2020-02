Mythes en misvattingen van de Tweede Wereldoorlog: werd in Jalta de wereld verdeeld?

Op het moment van de conferentie, begin februari 1945, was de positie van de Sovjet-Unie versterkt. Ze beheerste toen al het grootste deel van het gebied dat later het Oostblok zou worden.

De Sovjet-Unie had Duitslands vroegere bondgenoten Bulgarije en Roemenië aan haar onderworpen, ze had vrijwel heel Polen en het grootste deel van Hongarije veroverd, was begonnen met de bevrijding van Tsjechoslowakije en stond al in het oosten van Duitsland op minder dan 100 km van Berlijn. Dat succes was mede het gevolg van het Ardennenoffensief, waardoor de geallieerde legers in het westen even in moeilijkheden kwamen, terwijl het Rode Leger in het oosten maar weinig tegenstand kreeg toen het in januari het zware Vistula-Oder-offensief begon.

De Britse en Amerikaanse leiders waren overigens blij met dit Sovjetoffensief, dat de Duitse druk in het westen verminderde. Bovendien bestond er in het westen een oprechte sympathie voor de geweldige inspanningen van de Sovjet-Unie, waar de bevolking zo zwaar geleden had onder de Duitse verovering en bezetting.