75 jaar geleden: West-Zeeuws-Vlaanderen bevrijd en verwoest

Het Duitse leger in Zeeland is dan niet meer wat het geweest was. Uit later onderzoek van de onderschepte berichten van de Duitse bevelhebbers, blijkt dat van hun “Gründlichkeit” niet veel meer over is.

Bevoorradingsschepen voor Calais (pas op 30 september in geallieerde handen) die vanuit Vlissingen vertrekken, stranden bij de havenuitgang, of lopen per abuis binnen in Cadzand of Zeebrugge. De paraatheid staat allesbehalve op punt. Zo verliezen de Duitsers op een bepaald moment een hospitaalschip dat ze moeten gaan zoeken en dat ze ternauwernood weer naar Vlissingen kunnen slepen.

Toch blijven ze vaak geïmproviseerd inventief weerstand bieden. De Canadezen doen er ruim twee weken over om alle Duitse tegenstand te breken in de amper 15 kilometer tussen de Braakman en Breskens .