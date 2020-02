75 jaar geleden: Zweedse en Zwitserse hulp voor hongerend Nederland

De Nederlandse regering in Londen is teleurgesteld in Churchills afwijzing, maar laat het er niet bij zitten. Gerbrandy en koningin Wilhelmina houden persconferenties voor de radio, die resulteren in steunbetuigingen van over de hele wereld. De Britten organiseren zelfs een landelijke biddag voor bezet Nederland. Gerbrandy en Wilhelmina schrijven ook protestbrieven naar de wereldleiders. "Het lijden in West Holland is angstaanjagend en het is geen overdrijving dat hongersnood nabij is", drukt de koningin de Amerikaanse president Franklin D. Roosevelt op het hart.