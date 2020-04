8 tot 14 april 1945: Amerikaanse president Roosevelt overleden en opgevolgd door Truman

President Roosevelt was in januari aan zijn vierde ambtstermijn begonnen. Hij is iets meer dan twaalf jaar president geweest, een record. Onder zijn lange bewind zijn de VS sterk ingrijpend veranderd, vooral door zijn economische hervormingen.

Roosevelt was een resoluut tegenstander van nazi-Duitsland, ook al waren de meeste Amerikanen aanvankelijk niet voor deelname aan de oorlog. Toch zorgde hij ervoor dat Groot-Brittannië massale steun aan geld en goederen kreeg terwijl zijn land formeel buiten de oorlog bleef. Uiteindelijk verklaarde Hitler de VS de oorlog, meteen nadat Japan dat had gedaan.