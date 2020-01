8 tot 14 januari 1945: Rode Leger opnieuw in de aanval

Op een persconferentie in zijn hoofdkwartier in Zonhoven had Montgomery complimenten voor de Amerikaanse troepen en ook voor Eisenhower, maar hij zweeg over andere Amerikaanse generaals, zelfs over Patton.

Hij loofde vooral zijn eigen prestaties, alsof hij de voornaamste rol had gespeeld in de geallieerde tegenaanval. Dat hij in het heetst van de strijd het bevel had gekregen over Amerikaanse divisies, was zowat het beste wat de geallieerden had kunnen overkomen.

Deze woorden werden door de persagentschappen verspreid en – overdreven - overgenomen door een Duitse zender die op Bradleys hoofdkwartier in Luxemburg werd ontvangen.