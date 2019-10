9 tot 15 oktober 1944: Rode Leger staat aan de Duitse grens

Op de agenda staan de deelname van de Sovjet-Unie aan de oorlog tegen Japan en de toekomst van Polen en de Balkanstaten, landen die nu helemaal onder invloed van de Sovjets lijken te komen.

Churchill wil daarover afspraken met Stalin maken. Het is bijna een wanhoopspoging, want hij beseft dat hij de zwakste partij is in het overleg. Groot-Brittannië is door de oorlog vrijwel ge­ruïneerd. De VS garanderen niet dat hun enorme steun aan de Britten na de oorlog zal voortduren, of dat hun troe­pen dan nog in Europa zullen blijven.

Daarom wil de Britse staatsman het op een akkoord gooien met de Sovjet-Unie, binnenkort zonder twijfel het machtig­ste land van Europa.