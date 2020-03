De les van Gunnison, een stadje dat de Spaanse griep kon buitenhouden: hard en snel optreden bij epidemie loont

De feitelijke lockdown, de totale afzondering, zal vier maanden duren. Begin februari 1919 is de epidemie in Colorado grotendeels uitgewoed, en in Gunnison worden de beperkingen opgeheven. Te vroeg blijkt snel, een derde griepgolf maakt in maart een honderdtal mensen ziek. Maar de Spaanse griep is tegen dan gelukkig al heel wat minder dodelijk, maar vijf (vooral jonge) mensen zullen uiteindelijk sterven.

Gunnison is een van het amper handvol gemeenschappen in de Verenigde Staten die de Spaanse griep met bijna geen slachtoffers doorkomen. Volgens onderzoek van de Michigan Medical School dankzij de strenge isolatiemaatregelen, de lage bevolkingsdichtheid en ook een beetje geluk: geen enkele besmette persoon kwam aan in Gunnison voor de quarantainemaatregelen werden opgelegd. Maar aangezien zowat alle andere gemeenschappen in de omgeving wel zwaar werden getroffen, blijft dit een bewonderingswaardige prestatie.

Wat het onderzoek ons niet vertelt, is hoe de inwoners van Gunnison omgingen met vier maanden van afzondering en isolement, zonder in opstand te komen of te proberen de regels te ondermijnen. Ook een hele prestatie.