"Heilige grond": hoe het oorlogstoerisme al snel na de Grote Oorlog op gang kwam

Niet iedereen was enthousiast over het fenomeen. Vanuit de Britse wens om Ieper als ruïne te behouden reageerde de town major Beckles Willson fel tegen de vele barakjes die overal in de stad als paddenstoelen uit de grond schoten en die als hotel, café of restaurant dienst deden.

Zo schreef hij op 5 juli 1919 in een brief aan de Belgische minister van Binnenlandse Zaken de Broqueville: “Tenzij onmiddellijk de nodige maatregelen genomen worden zal de Grote Markt verloren zijn als een heiligdom voor universele bedevaart. Terwijl ik dit schrijf, worden zes nieuwe barakken opgericht – allemaal herbergen. Eén, die hemelsblauw is geschilderd, noemt zichzelf "The British Tavern", wat ons dagelijks blootstelt aan de afkeuring van Belgische en Franse bezoekers die denken dat wij verantwoordelijk zijn. De eigenaar is een herbergier uit Brussel”.

Gedurende heel 1919 zouden trouwens verschillende Britse kranten zoals The Times en The Daily Chronicle aandacht schenken aan de "heiligschennis" in Ieper door het goedkope en massale fronttoerisme.