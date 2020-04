Mythes en misvattingen van de Tweede Wereldoorlog: hebben de bombardementen op Duitsland geholpen de oorlog te winnen?

Of de geallieerde bombardementen invloed hebben gehad op het verloop van de oorlog, is een vraag waar pas veel later een duidelijk antwoord op gegeven is. Een genuanceerd antwoord.

De aanpak van de geallieerde bombardementen veranderde sterk gedurende de oorlog. Vanaf juni 1940 was het Britse leger van het Europese vasteland verdreven. Om Hitler toch op een of andere manier te treffen zette premier Churchill het Bomber Command van de Royal Air Force aan om bommenwerpers boven Duitsland te sturen. In het begin waren de Britse bombardementen niet meer dan speldenprikken om de Duitsers te doen beseffen dat de Britten de strijd niet opgaven. Het Bomber Command van de RAF probeerde vanaf 1941 vooral de Duitse olie-installaties en vliegtuigfabrieken te treffen, wat niet zonder moeilijkheden gebeurde.