Mythes en misvattingen van de Tweede Wereldoorlog: konden de Duitse "wonderwapens" de loop van de oorlog veranderen?

De Messerschmitt Me 262 was de eerste straaljager die echt gebruikt werd en wellicht het modernste vliegtuig dat aan de oorlog deelnam. Het kon veel sneller vliegen dan jachtvliegtuigen met propellers en was in bewapening superieur aan zijn tijdgenoten, ook de eerste Britse straaljagers.

De gloednieuwe reactiemotor vertoonde echter technische problemen: hij viel vaak uit of schoot in brand en moest snel vervangen worden. Een eerste commando van dertig Me 262’s, dat in oktober 1944 in actie schoot, schoot in één maand 22 vliegtuigen neer, maar verloor zelf 15 toestellen, waarvan negen door ongelukken.