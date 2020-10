Gezin van Bart De Pauw eist schadevergoeding van de VRT

"Nu het strafonderzoek is afgerond, is er meer duidelijkheid ontstaan over de redenen en omstandigheden van het ontslag van Bart De Pauw", schrijft diens echtgenote Ines De Vos in een persbericht.

"Op het ogenblik waarop de VRT na 30 jaar de samenwerking met Bart per direct en integraal beëindigde, was er geen enkel objectief en concreet bewijs voorhanden van de honderden pornografische berichten of van de stalking waar de toenmalig gedelegeerd bestuurder Paul Lembrechts het in de media uitgebreid over had", stelt het gezin van Bart De Pauw.