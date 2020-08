Hasselt heeft bijna een tramtunnel

Vandaag kwam Vlaams minister Lydia Peeters (Open VLD) alvast naar een ander kruispunt wat verderop kijken. Het gaat om het kruispunt van de Universiteitslaan met de Via Media, aan Kinepolis en Park H, de site van de Grenslandhallen. Daar zijn de werken achter de rug en morgen gaat het kruispunt opnieuw open.

Voor het kruispunt met de Grote Ring zelf is het nog even geduld hebben tot oktober, voor het verkeer daar niet langer moet omrijden via ventwegen. De tunnels zelf zullen dan nog niet helemaal klaar zijn, voor de afwerking heeft de aannemer nog enkele maanden nodig. De tunnel zal in eerste instantie gebruikt worden door de lijnbussen. Die moeten dan niet langer wachten aan de verkeerslichten. Later kan ook de sneltram tussen Hasselt en Maastricht er gebruik van maken.

De werken aan de twee kruispunten hebben nooit echt grote verkeersproblemen veroorzaakt. Het verkeer liep er over tijdelijke aangelegde wegen vlakbij.