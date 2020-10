Is ons federalisme besmet met corona?

Achter de nieuwe coronamaatregelen om de tweede golf te bestrijden, schuilen ook interessante evoluties in ons Belgisch federalisme. Het lijkt erop dat het coronabeleid in het federale België hoe langer hoe minder eenvormig wordt gevoerd. Waar de minderheidsregering-Wilmès bij de eerste golf nog quasi-unitair beleid voerde voor héél België, lijken de deelstaatregeringen onder de meerderheidsregering-De Croo meer invloed en beleidsruimte te krijgen (of te claimen).

Zo kan, normaal gezien, enkel de federale overheid instructies geven aan de gouverneurs met betrekking tot de federale bevoegdheden. In tegenstelling tot Duitsland, Canada en de Verenigde Staten liggen de bevoegdheden "veiligheid en ordehandhaving" in België immers exclusief op federaal niveau. Dat de implementatie, de afstemming en de communicatie van de coronamaatregelen, zoals de avondklok, nu wordt overgelaten aan de gewesten, of dat de gewesten dat naar zich toe trekken (we weten niet welke dynamiek daar speelt), toont aan dat de gewesten zich op het terrein van de federale overheid begeven. Nu moeten we niet doen alsof afgelopen weekend een soevereiniteitsoverdracht naar de gewesten plaatsvond, maar het lijkt er toch op dat de politieke besluitvorming deels naar daar is verschoven. Zetten we hiermee een stap in de richting van een federaal België met vier gewesten?