Schafft Deutschland das? Integratie en vluchtelingen twee jaar later

Samen met het verdwijnen van de drommen asielzoekers aan de grenzen, verdween ook de aandacht voor hen. Twee jaar later zijn de vragen niet langer "hoe vangen we zo’n massa mensen op?", maar wel "hoe bewijzen we dat we het inderdaad kunnen, hoe kunnen we die mensen integreren?"

Duidelijk minder toestroom

Duitsland bereiken is ook niet meer zo evident: prikkeldraad overal en een omstreden akkoord met Turkije houden de Balkanroute van de Griekse eilanden naar Duitsland gesloten. Behalve van de Turkije-deal, waar Merkel toch het gezicht van was, is dat vooral het gevolg van het beleid in de buurlanden. Een toestroom is er dus amper nog.

Tussen januari en juli zijn zo’n 107.000 mensen uit het buitenland naar Duitsland gekomen, een pak minder in vergelijking met de grote stromen in september 2015, de "Wir schaffen das"-tijd. Nu komen er per maand ongeveer even veel mensen naar Duitsland als toen in een weekend naar het station van München.

Afspraak in Aken

De snelle bouw van honderden asielcentra om vluchtelingen die aankwamen snel een bed en een dak boven hun hoofd te bezorgen, was eind 2015 grotendeels een maat voor niets. Vorige week nog bekloeg een Beierse gemeente er zich op de nationale radio over dat ze nu "met al die prefabwoningen en personeel blijven zitten".

Iris Kreutzer werkt voor de stad Aken als medewerkster integratie van vluchtelingen en wonen. “De grote toestromen zijn voorbij. We moeten niet langer vluchtelingen onderbrengen in allerlei geïmproviseerde opvangcentra zoals sporthallen. Van de 3.000 vluchtelingen in Aken momenteel, hebben we 1.400 mensen onderdak kunnen geven in gewone huizen".

De eerste opvang heeft Duitsland duidelijk "geschafft", maar nu moet de rest volgen. Dat beseft Iris Kreutzer ook: "Nu gaat het er niet meer om dat we op zoek moeten naar onderdak. De vraag die ons nu vooral bezighoudt is hoe we al deze mensen zo snel mogelijk Duits kunnen leren. En als dat gelukt is, hoe we hen aan werk kunnen helpen. Daarvoor starten we nu programma’s op."

Lange registratietijd

De grote uitdaging is momenteel al die mensen integreren, in de eerste plaats op de arbeidsmarkt. Merkels "wir schaffen das" was voor een groot stuk ingegeven door het besef dat Duitsland extreem snel vergrijst, terwijl de economie verder blijft groeien.

Maar intussen is duidelijk dat het allemaal niet zo snel gaat. In de eerste plaats komen asielzoekers pas op de arbeidsmarkt als ze effectief erkend zijn als asielzoeker. Door de grote toestroom van vluchtelingen de voorbije jaren, duurt het gemiddeld 8 tot 11 maanden vooraleer het Bundesamt für Migration und Flüchtlinge een uitspraak doet. In tussentijd zitten asielzoekers doorgaans gewoon "te wachten". Als ze geluk hebben, krijgen ze in die tussentijd al een basiscursus Duits. Maar het kan ook anders.

Schilderen, pleisteren, nagelen

In Aken werken verschillende asielzoekers die wachten op erkenning en die zo goed als zeker gaan krijgen, in de Tuchfabrik. De oude textielfabriek aan de rand van de stad, vlakbij de Nederlandse grens, stond jarenlang leeg, maar wordt momenteel omgebouwd tot een cultuur- en ontmoetingscentrum. Een paar hallen zijn al klaar, een andere is momenteel in verbouwing. Schilderen, pleisteren, nagelen: het gebeurt hier allemaal door asielzoekers, onder begeleiding.

“Ik ben blij dat ik hier kan komen werken, anders verveel ik me toch en nu kunnen we nog iets leren, ook van elkaar”, vertelt een oudere man uit Afghanistan me. “Ik hoop in Duitsland te blijven en te kunnen werken. Mogelijk als klusjesman”, klinkt het bij een jongen uit Guinee.

Win-winsituatie

De mensen die hier aan de slag zijn, zouden normaliter in een asielcentrum zitten wachten. Dit programma, in samenwerking met het ministerie van arbeid, geeft hen een bezigheid.

De projectleider van de verbouwingswerken in de Tuchfabrik die dag in dag uit met hen werkt, spreekt over een winwin-situatie: "Duitsland heeft in de toekomst inderdaad arbeidskrachten nodig, maar wel gekwalificeerde. Hier leren we hen kennis maken met onze manier van werken, hoe alles in elkaar loopt. Dat er begin- en einduren zijn, dat alles stipt verloopt."

En, het belangrijkste: "We spreken hier enkel Duits met hen. Daar moet nog aan gewerkt worden, maar het lukt wel". Taal speelt inderdaad een sleutelrol op de arbeidsmarkt. De mensen die hier tewerkgesteld worden, hebben al een kleine basiscursus achter de rug. "Maar als er plaats is in de taalcursussen of integratiecursussen voor gevorderden, dan moeten ze eerst daar naar toe, dan stopt het hier."