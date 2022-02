Het nieuwscollege

Liesbet Vrieleman (°1976) startte haar carrière bij de VRT in 1999. Ze was er redacteur en eindredacteur bij programma’s als 1000 Zonnen, Mijn Gedacht,… in 2002 stond Vrieleman mee aan de wieg van het jeugdjournaal Karrewiet. In 2004 werd ze eindredacteur van Koppen, drie jaar later startte ze mee Volt op. In 2008 werd Vrieleman hoofdredacteur Nieuwsgaring en het jaar nadien algemeen hoofdredacteur bij VRT Nieuws. Na een periode van vier jaar als programmadirecteur bij SBS Belgium is ze sinds 1 juni Algemeen Directeur Informatie en Sport.