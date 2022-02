Rechtzettingen

Op 10/08/17 werd in Schoten een man in de benen geschoten, toen hij zijn hondje ging uitlaten. In de VRT-journaals van 13u en 19u werd uitdrukkelijk gesteld dat de beschoten man een douanier was, die in de haven van Antwerpen werkt.

Vandaag blijkt dat die man als bediende werkt op een containerterminal van DP World in de haven van Antwerpen. Het betreft dus geen douanier. De administrateur-generaal van AAD&A vraagt een rechtzetting van de berichtgeving. "Door de niet correcte berichtgeving wordt het imago van de AAD&A beschadigd", zegt hij.