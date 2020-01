EDUbox is ontwikkeld om in te zetten in de klas. Leerlingen of studenten werken in kleine groepjes met een box gevuld met fiches. De fiches bevatten een klein stukje theorie, praktijkoefeningen en opdrachten. Elke box bevat ook een uitgebreid digitaal luik met audiovisueel materiaal.

Elke EDUbox komt tot stand in nauwe samenwerking met partners. Voor de EDUbox Nepnieuws werkte VRT NWS samen met IMEC, Mediawijs en Artevelde Hogeschool. De EDUbox Democratie kwam tot stand in samenwerking met De Kracht van je Stem van het Vlaams Parlement. En in oktober lanceerden we samen met IMEC, RVO Society, Mediawijs en Technopolis de EDUbox Artificiële Intelligentie.