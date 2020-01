Wat is er blijven hangen van de actualiteit van het bijna afgelopen nieuwsjaar? Test het in onze eindejaarsquiz met één vraag per maand in 3 moeilijkheidsniveaus: een voor wie af en toe het nieuws volgt, een voor trouwe nieuwsvolgers en eentje voor de echte nieuwsjunks. Bij iedere vraag hoort ook een filmpje, dat bekijken kan helpen om het juiste antwoord te vinden. Veel succes en een fijn eindejaar!