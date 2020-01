Terreurdaad in Brussel-Centraal Vader Zariouh: "Oussama had geen oog voor IS en was zeker geen lid van de terreurgroep"

De familie van Oussama Zariouh, de man achter de mislukte aanslag in in Brussel-Centraal, reageert vol ongeloof op het nieuws. VRT-journalist Majd Khalifeh s...