PFOS-vervuiling Zwijndrecht Is minister Demir "wat te voortvarend geweest" over PFOS-zaak? Jambon: "Er is geen onenigheid tussen ons geweest"

De Vlaamse regering sluit de rangen na onenigheid over de demarche van minister Demir voor een parlementaire onderzoekscommissie naar het PFOS-schandaal in Z...