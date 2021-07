Olympische Spelen

Jonathan Sacoor in Tokio: "De hitte is toch wel even wennen"

Jonathan Sacoor in Tokio: "De hitte is toch wel even wennen" 400m-loper Jonathan Sacoor telt in Tokio de dagen af naar de Spelen. De 21-jarige Belg heeft net op tijd zijn olympische vorm te pakken. "Ik hoop dat ik kan ...