De koelwagen waarin destijds de lichamen van 39 Vietnamezen werden gevonden. AFP or licensors

39 doden in koelwagen Tot 27 jaar cel voor dood van 39 Vietnamese migranten in koelwagen in Engeland

In oktober 2019 werden de lichamen van 39 Vietnamese migranten aangetroffen in een koelwagen die vanuit Zeebrugge verscheept was.