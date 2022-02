Loutfi Belghmidi (VRT NWS) & Ann Dooms (VUB)

“Eerst zien dan geloven”, hoor je de mensen weleens zeggen als het over nieuws hebt. In een geschreven interview kan je iemand misschien de woorden in de mond leggen, daar kan later discussie over bestaan. Maar wat als je Putin hoort en ziet zeggen dat hij WOIII zal ontketenen tegen het Westen? Dan is het even slikken.

Met Deepfake video’s kan dat. Wat is deepfake? Deepfake is een samenvoeging van Deep Learning en Fake News. Met een gratis software kan de huis tuin en keuken computerliefhebber iemand alles laten zeggen wat hij wil. Deepfake video’s worden beter en beter. Nu zijn het nog grappige video’s. Filmscenes waarbij iedereen met het gezicht van Nicolas Cage rondloopt. Maar wat als iemand een video van een wereldleider maakt en hem woorden in de mond legt die niet van hem zijn? Moeten we ons echt zorgen maken?