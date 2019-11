VRT NWS Connect Klimaat

Wat is de impact van ons voedingspatroon op het klimaat? Hoe staat het met de energietransitie? En heeft het klimaat (in de toekomst) ook een invloed op migratie? Weinig thema's zijn zo complex als het klimaatvraagstuk.

Daarom brengen we tal van experten samen in UGent Campus Kortrijk om al jouw vragen van een antwoord te voorzien. Onder meer filosoof Maarten Boudry en mobiliteitsexpert Hajo Beeckman hebben hun komst al bevestigd. Niemand minder dan politicoloog Carl Devos verzorgt een introductie. En nieuwslezer Hanne Decoutere is de gastvrouw van deze gespreksavond over het klimaat.

De lijst van experten is binnenkort beschikbaar. Hou deze pagina dus in de gaten voor de laatste aanvullingen!

(Lees verder onder de afbeelding voor praktische informatie.)