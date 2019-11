Ontdek alle klimaatexperten!

Maarten Boudry (°1984) is wetenschapsfilosoof en houder van de Leerstoel Etienne Vermeersch aan de UGent. Zijn meest recente boeken zijn Waarom de wereld niet naar de knoppen gaat (2019) en Alles wat in dit boek staat is waar (en andere denkfouten) (2019), dat hij samen met Jeroen Hopster schreef.

Hij schrijft regelmatig voor NRC Handelsblad, De Morgen, De Standaard, Volkskrant, The Independent, Knack, Trouw ...



In zijn keynote gaat Boudry dieper in op de stelling: "Waarom de wereld niet ten onder gaat aan klimaatopwarming (op voorwaarde dat we het hoofd koel houden)"



Dankzij de spijbelende scholieren prijkt het klimaat helemaal bovenaan de politieke agenda. Niet dat iedereen wakker ligt van het klimaat, want nog steeds geloven veel mensen dat het klimaat niet opwarmt, of dat het niet aan de mens ligt. Die houding is totaal onwetenschappelijk, maar helaas zijn vele klimaatactivisten niet veel beter.

De doembeelden over klimaatopwarming zijn doordrongen van een onwetenschappelijk geloof in een harmonieuze natuurlijke orde, die door de komst van de (westerse) mens wordt verstoord. Bovendien verzetten klimaatactivisten zich precies tegen technologieën waarmee we het klimaatprobleem kunnen verhelpen, zoals kernenergie, koolstofcaptatie en GGO’s.

We hebben meer groei en economische ontwikkeling nodig, niet minder. En we moeten ook geen remedies bedenken die erger zijn dan de kwaal. Enkel technologische innovatie zal ons toelaten om het klimaatprobleem op te lossen met behoud van onze welvaart. Daar moeten we dringend veel meer in investeren.