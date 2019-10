"La forêt n'est pas un supermarché": pourquoi la cueillette de champignons est interdite en Flandre

Wim Veraghtert soutient cependant l’interdiction de cueillir les champignons. "Leur place est dans la nature. Le bois n’est pas un supermarché dans lequel on peut tout simplement se servir", défend-il.

La cueillette a également des conséquences pour les animaux. "Pour eux, les champignons constituent une source importante de nourriture, surtout avant l’arrivée de l’hiver. Wim Veraghtert soutient cependant l’interdiction de cueillir les champignons. "Leur place est dans la nature. Le bois n’est pas un supermarché dans lequel on peut tout simplement se servir", défend-il.

La cueillette a également des conséquences pour les animaux. "Pour eux, les champignons constituent une source importante de nourriture, surtout avant l’arrivée de l’hiver. De nombreux insectes sont par ailleurs totalement dépendants des champignons. Sans eux, ils ne survivraient pas", explique-t-il encore.

Autre souci : les cueilleurs s’aventurent régulièrement hors des sentiers pour y trouver les meilleurs exemplaires. "Ils piétinent ainsi tout l’écosystème et chamboulent le terrain. Cette perturbation du sol est d’ailleurs bien plus grave que la cueillette en soi car on détruit beaucoup de choses sur son passage", souligne Wim Veraghtert.

", explique-t-il encore.

Autre souci : les cueilleurs s’aventurent régulièrement hors des sentiers pour y trouver les meilleurs exemplaires. "Ils piétinent ainsi tout l’écosystème et chamboulent le terrain. Cette perturbation du sol est d’ailleurs bien plus grave que la cueillette en soi car on détruit beaucoup de choses sur son passage", souligne Wim Veraghtert.