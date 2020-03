Journée des droits des femmes: les inégalités persistent dans une Belgique qui reste "conservatrice"

Les femmes sont aussi fortement exposées à des violences, "un aspect sur lequel tout est focalisé ces derniers temps", relève Mme Vielle. "C'est un aspect important, réel et grave mais en ne s'attaquant qu'aux violences faites aux femmes, on oublie de s'attaquer aux causes", déplore-t-elle. Or, tout est lié: "On ne peut agir sur les violences sans s'attaquer à l'enracinement des inégalités", estime la professeure.

Elle plaide pour une mise en œuvre efficace de l'appareil législatif. Ajouter le féminicide par exemple au code pénal ne remporte pas ses faveurs. "Cela permettrait au pouvoir public de se débarrasser de la question. Il faut plutôt mettre cette question à l'agenda, dans les priorités et donner les moyens" pour lutter. "C'est facile de changer la loi, ça ne coûte rien", lance-t-elle, acerbe.

Ce qu'il faut, "c'est mettre les moyens à disposition pour mettre en œuvre la loi qu'on a déjà". Il faudrait aussi disposer de statistiques sur les femmes victimes de violences. "C'est fou de ne pas disposer de chiffres sur la question", s'exaspère-t-elle. "Tout est là: une définition commune a été élaborée ainsi qu'une méthode de collecte voici 13 ans", s'exclame-t-elle. Or, le constat est là: aucun chiffre n'est collecté.