Carte blanche: “Malgré le confinement, la pollution reste inquiétante dans l'Eurométropole"

Il sera primordial de mettre en place de nouveaux schémas de production et de consommation apportant une véritable réponse face à la détresse environnementale que nous connaissons. Une transformation fondamentale et transversale sera indispensable ! Finance, Économie, Formation, Tourisme, Enseignement, Industrie, Social... pas un secteur ne devra être épargné par la recherche de sa réorganisation verte, durable et humaine.

Je le dis bien "ne devra être épargné" car l’obligation sera là. Plus besoin de se cacher derrière des formules bienfaisantes. Il y a une obligation d’agir, de se secouer et de penser son avenir. Pourquoi ? Parce que toute réduction des émissions provoquée par de telles crises économiques aura un coût élevé sur la société ! La transformation doit être accélérée et intensifiée.

Les scientifiques tirent la sonnette d’alarme. Nous suivons leurs conseils dans la gestion de la pandémie. Il est peut-être temps de les entendre dans notre lutte contre le changement climatique. Les décideurs doivent prendre leur responsabilité dans la mise en place d’objectifs contraignants portés par des modifications législatives au niveau européen et des partenariats internationaux en rapport avec les accords de la COP21. L’entrée dans un modèle vert, durable et humain est à programmer en urgence. Il est nécessaire de dépasser les mots, prendre des mesures concrètes et surtout nos responsabilités.