L’explorateur polaire Dixie Dansercoer est décédé pendant une mission au Groenland

L’explorateur polaire, sportif de l’extrême et photographe de la nature âgé de 58 ans avait entamé fin avril une expédition au Groenland, avec le Canadien Sébastien Audy et la Néerlandaise Adriana Simone Maria. Leur but était de traverser le continent glaciaire de Narsarsuaq à Qaanaaq - une marche de 2.200 kilomètres -, tout en effectuant des recherches scientifiques sur le changement climatique. Dansercoer est décédé dans la nuit de lundi à mardi, après être tombé dans une gorge glaciaire. Son corps n’a pas encore pu être ramené.