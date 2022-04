"Zwanze parade" des supporters de l'Union dans les rues de Saint-Gilles

Les festivités ont débuté vers 12h devant l'hôtel de ville de Saint-Gilles. Plusieurs stands de boisson, nourriture et autres articles de supporters avaient été installés pour récolter de l'argent afin de permettre aux supporters les plus âgés du club, résidant dans des maisons de repos de Saint-Gilles et Forest, de venir assister au match qui opposait ce dimanche soir, au stade Marien, l'Union Saint-Gilloise au Beerschot.

Le cortège de supporters, accompagné par la fanfare de Moulbaix, s'est ensuite ébranlé en direction du parc Duden à Forest. Certains supporters ont souligné que les couleurs jaune et bleu du club étaient aussi celles du drapeau ukrainien.