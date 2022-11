La chanteuse Nicole Josy, du duo Nicole & Hugo, est décédée à l’âge de 76 ans

En Flandre, le couple Nicole et Hugo sont le symbole de l'amour éternel. Ensemble, ils remportent un concours de reprises en 2008, "Zo is er maar één", avec leur version de "Pastorale", chantée à l'origine par Liesbeth List et Ramses Shaffy.

Leur "Pastorale" se hisse à la première place du Top Tien flamand, remporte le Summer Hit Trophy de Radio 2 et un MIA dans la catégorie populaire. C'est un moment fort de leur carrière grâce auquel les gens apprennent aussi à les connaître sous un autre angle.

Quatre ans plus tard, Nicole et Hugo proposent la chanson "Schietgebed", écrite par Bart Herman. Elle devient un autre tube numéro 1 et leur vaut le prix de la meilleure chanson en néerlandais lors du Zomerhit 2012.

Nicole et Hugo avaient également pensé à leur testament musical. Ils l'ont résumée en quatre chansons : "Good morning, morning", "Baby, baby", "Pastoral" et "Schietgebed".

"J'espère que les gens se souviendront de nous comme de deux personnes heureuses qui s'aimaient", a déclaré Hugo. "Et rien de plus"