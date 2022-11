Le Vlaams Belang veut limiter l’immigration avec un ‘Plan Ikea’, la marque exige que le parti cesse d'utiliser son nom

Alors que les écologistes proposent un plan de répartition des demandeurs d’asile, le Vlaams Belang (VB) exige que l’afflux des réfugiés soit nettement réduit. "Nous sommes confrontés à une rupture des digues. Un plan de répartition reviendrait à répartir l’eau pour que chacun en ait autant dans ses caves. Cela ne résout pas le problème", estimait le président du VB, Tom Van Grieken (photo principale), lors de la présentation du plan.

Le parti d’extrême droite s’inspire de l’approche suédoise. Le nouveau gouvernement suédois veut en effet rendre plus strictes les règles d’immigration. Le VB a coulé une partie de ses plans dans un "paquet de quinze mesures qui peuvent être appliquées immédiatement". Une partie de ces mesures vont moins loin que ce que prône le parti d’extrême-droite, mais elles peuvent être mises en œuvre immédiatement, indiquait Tom Van Grieken.

Le Vlaams Belang propose ainsi, notamment, de réduire le regroupement familial aux partenaires (mariés) et aux enfants mineurs d’âge, en excluant les grands-parents et petits-enfants. Mais aussi de limiter l’assistance et la représentation juridiques gratuites à un minimum, de réduire nettement le délai d’appel pour une procédure d’asile, de rallonger la liste des pays qualifiés de "sûrs" et de renforcer les conditions pour obtenir la nationalité belge.