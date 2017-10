Nieuwe NMBS-baas Dutordoir maakt brandhout van beleid: "Ik ben van mijn stoel gevallen"

Sophie Dutordoir is in de Kamer begonnen aan haar toespraak over haar toekomstvisie voor de NMBS. De nieuwe spoorbaas ging van start met een overzicht wat er de voorbije jaren verkeerd liep bij de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

"Het is niet aan mij om een oordeel te vellen over keuzes, maar het is een feit dat het verleden een zware impact heeft gehad op de bedrijfscultuur", aldus Dutordoir. Maar de nieuwe ceo toont zich meteen strijdvaardig.

"Ik ben ervan overtuigd dat een overheidsbedrijf het even goed kan doen als een privébedrijf. Ik ben het er niet mee eens dat de NMBS er minder dan bpost of Proximus in kan slagen om zich om te vormen. Maar de uitdaging is erg complex."

Dutordoir hamert vooral op de problematische bedrijfscultuur bij de NMBS, waar ze snel verbetering wil. "Een bijna militaire eenrichtingshiërarchie", noemt ze het. "Die cultuur wordt gekenmerkt door versnipperde en onduidelijke verantwoordelijkheden."

Als illustratie gaf ze de interne communicatie. "Van de 19.000 medewerkers hebben er maar 8.000 een e-mailadres. Ik had nochtans de gewoonte mijn personeel rechtstreeks aan te schrijven."

De nieuwe CEO van de NMBS is naar eigen zeggen "van haar stoel gevallen" toen ze de cijfers onder ogen kreeg over de arbeidsongevallen bij de NMBS. De cijfers zijn in vergelijking met vergelijkbare industriële bedrijven opvallend hoog. "De frequentie van arbeidsongevallen was 47 en de ernstgraad 0,8. Als ik kijk naar andere ondernemingen zijn de hoogste cijfers daar 6 en 0,2."