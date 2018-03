"Onze Heer is een ajuin": Belg hackt Vaticaanse nieuwswebsite 

Het is niet de eerste keer dat de ethische hacker Inti De Ceukelaire websites van grote organisaties onder de loep neemt. "Als zo'n grote instantie een nieuwe website lanceert, ga ik graag eens kijken", zegt De Ceukelaire. "Ik wil dan weten welke technologie ze gebruiken en ik kijk ook naar de veiligheid."

De Ceukelaire zag vrij snel dat er makkelijk "fake news" kon verspreid worden via de nieuwe officiële perswebsite van het Vaticaan. "Het Vaticaan heeft 3 miljoen likes op Facebook, dus dat is toch wel een belangrijke website. "Ik heb dan negen keer via mail aan de webmaster van het Vaticaan laten weten dat er een lek in hun beveiliging zat. Daar reageerden ze blijkbaar niet op en ze losten het probleem ook niet op."

Hij liet twee weken geleden weten aan de webmaster van het Vaticaan dat hij een grap zou uithalen als het lek op 7 februari niet zou zijn gedicht.

"Daar hebben ze ook niet op gereageerd" , zegt De Ceukelaire. "Tja, als ze dat toelaten, mag er ook mee gelachen worden."