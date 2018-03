Moeizame ochtendspits verwacht door sneeuw: "Blijf  thuis"

Het KMI kondigt code oranje aan voor vanochtend. "Rond 6 uur wordt er al sneeuw verwacht in het westen van het land", zegt weerman Frank Deboosere. "Tegen de middag zal het naar verwachting ook sneeuwen in het centrum van het land. En in de loop van de namiddag bereikt de sneeuw ook het oosten van het land.”

In totaal verwacht het KMI 1 tot 3 centimeter sneeuw in de kuststreek. Voor de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Antwerpen en het centrum is dat 2 tot 5 centimeter. De provincies Limburg, Luik, Namen en Luxemburg mogen van 0 tot 3 centimeter verwachten.

Waarschuwing

Maximaal vijf centimeter sneeuw, dus, maar voor het Agentschap Wegen en Verkeer is dat genoeg om automobilisten te waarschuwen. "Blijf thuis, of ga met het openbaar vervoer werken. Maar laat de auto zeker staan. Door de voorspelde sneeuw en vriestemperaturen verwachten we een moeizame ochtendspits", zegt woordvoerder Veva Daniëls.

Het Agentschap Wegen en Verkeer zal komende nacht wel zout strooien en ze staan ook klaar om sneeuw te ruimen. "Ook daarom roepen we automobilisten op om thuis te blijven, en de weg vrij te laten voor onze strooiwagens", zegt Daniëls.

Wij raden aan om morgen thuis te blijven, voor het openbaar vervoer te kiezen of je verplaatsingen uit te stellen. De strooidiensten staan klaar om uit te rijden wanneer nodig. pic.twitter.com/9CcnUIvEJ9 — AWV (@wegenenverkeer) February 8, 2018

VRT-verkeersanker Hajo Beeckman benadrukt dat we in de voormiddag vooral sneeuw mogen verwachten op de wegen tussen De Panne en Brussel. “De snel- en gewestwegen ten westen van Antwerpen zouden het voor de middag dus het zwaarst te verduren krijgen. Maar hoe groot de verkeershinder zal zijn, is momenteel nog moeilijk te voorspellen,” zegt Beeckman.

Thuiswerken?

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) benadrukt dat mensen na overleg met de werkgever thuis kunnen werken, als hun job dat toelaat. Sinds eind vorig jaar werkt de minister ook aan een draaiboek rond thuiswerken bij slecht weer. Dat draaiboek zou klaar moeten zijn na de krokusvakantie.

Vluchten mogelijk vertraagd

Brussels Airport waarschuwt op zijn website voor mogelijke vertragingen als gevolg van de voorspelde sneeuw. "Onze winteroperatiesteams stellen alles in het werk om de impact op de luchthaven tot een minimum te beperken. Door het ontijzelen van vliegtuigen en ijs- en sneeuwvrij maken van de start-en landingsbanen is het mogelijk dat sommige vluchten vertraging oplopen. Ook het wegverkeer van en naar de luchthaven kan hinder ondervinden", aldus de luchthavenuitbater die reizigers aanraadt ruim op tijd naar de luchthaven te vertrekken.

