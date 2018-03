Openlijke ruzie bij "Sex and the city": "Wanneer zal die hypocriete Sarah Jessica Parker ons met rust laten?"

Het is niet de eerste keer dat Cattrall uithaalt naar Parker. Ze deed dat ook al in oktober, toen ze te gast was in "Life stories" op de Britse zender ITV. Cattrall zei daarbij dat haar relatie met Parker, alsook met de andere hoofdrolspelers Kristin Davis en Cynthia Nixon nooit vriendschappelijk was. "We waren nooit vrienden", zegt ze. "We waren collega's en in zekere zin was dat een gezonde situatie want het schept een duidelijke grens tussen je professionele leven en relatie en je persoonlijke."