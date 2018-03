Sarah Jessica Parker: "Er is geen vete tussen Kim Cattrall en mij"

Kunnen Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw) en Kim Cattrall (Samantha Jones) nog door 1 deur of niet? Die vraag beantwoorden wordt met de dag moeilijker nu de actrices van "Sex and the city" tegenstrijdige verklaringen afleggen. In oktober had Cattrall in een gesprek met Piers Morgan van de Britse zender ITV laten verstaan dat het helemaal niet botert tussen haar en Parker. "We waren nooit vrienden", zei ze toen over de serie en de 2 films. "We waren collega's." Ze ontkende voorts dat de 3e film door haar toedoen was afgevoerd en ze omschreef haar relatie met Parker als "toxisch" (zie video bovenaan).



"Niks zal ooit nog in de buurt komen"

Parker laat nu een heel ander geluid horen in een interview met People. "Ik heb nooit op het gesprek tussen Kim en Piers Morgan gereageerd, waarin ze dingen zei die mij erg kwetsten", zegt ze. "We hadden een ervaring en die was geweldig. Niks zal ooit nog in de buurt komen." Het voorstel van Cattrall om een andere actrice in te schakelen om een 3e film te maken, wijst ze van de hand. "We hadden een band met een publiek, met een stad en met een ploeg en we mochten samen allerlei gekke verhalen vertellen. Dat wil ik niet bezoedelen. Ik kan me niet inbeelden dat iemand anders haar rol zou spelen." "We hadden geen ruzie, het was allemaal verzonnen omdat ik nooit heb gereageerd. Dat zal ik ook niet doen want ze zei wat ze moest zeggen en dat is haar voorrecht."



Christopher

People plaatst zelf een belangrijke kanttekening bij de uitspraken van Parker want het interview dateert van voor de heisa die ontstond na de dood van Christopher, de broer van Cattrall. Hij stierf begin deze maand en blijkbaar betuigde Parker Cattrall hierop haar medeleven. Dat schoot bij Cattrall in het verkeerde keelgat want met een rake post op Instagram heeft ze Parker enkele dagen geleden publiekelijk laten verstaan haar met rust te laten. "Je voortdurende pogingen om contact te zoeken zijn een pijnlijke herinnering aan hoe gemeen je echt bent, toen en nu", schreef ze bij een foto met het opschrift "Ik heb je liefde en steun in deze tragische tijden niet nodig, Sarah Jessica Parker".