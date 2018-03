Medisch dossier opvragen? Dat kan dankzij de CoZo-app

Stel: u bent in verwachting van een kindje en bent naar de gynaecoloog gegaan voor een echografie. Eenmaal thuis wilt u de echo's met uw echtgenoot nog eens bekijken. Vanaf nu kan het. De CoZo-app van het Collaboratief Zorgplatform, die ontwikkeld is door UZ Gent, maakt het mogelijk om de echo's in "real time" op te vragen. "Het is wel zo dat op dit moment niet alle gegevens beschikbaar zijn, maar de bedoeling is wel dat we in die richting gaan", zegt dr. Tom Fiers. "Het is als een nieuwbouw, het huis staat er al, maar de meubelen moeten nog geplaatst worden." Fiers verwacht dat de gegevens binnen een aantal jaren beschikbaar zullen zijn op de app.

Medisch dossier overal mee

Fiers is onderzoeker aan het UZ Gent en een van de initiatiefnemers van dit project. De app kunt u vergelijken met online bankieren. Op een desktop moet u altijd inloggen om aan uw zichtrekening te kunnen, maar via de app bent u sneller ingelogd. Groot voordeel van de app is dat de patiënt en de zorgverleners makkelijk toegang hebben tot de medische gegevens. Patiënten, zorgverleners en zorginstellingen deelden tot nu toe de medische gegevens via de computer. Maar omdat we met z'n allen meer en meer mobiel zijn, groeide de nood om de gegevens ook in een app te gieten.

Gegevens makkelijk uitwisselen

De CoZo-app werd ontwikkeld onder het toeziend oog van de ICT-experts van technologiebedrijf Realdolmen. Ze is heel gebruiksvriendelijk en makkelijk toegankelijk, en is tegelijk sterk beveiligd tegen mogelijke diefstal van gegevens. Voor alle duidelijkheid: het netwerk is dus voldoende beveiligd. U kunt met andere woorden alleen in uw eigen medisch dossier snuffelen. Het heeft dus geen zin om op zoek te gaan naar het dossier van uw baas of collega.