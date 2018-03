Zuid-Afrikaanse president Ramaphosa: "Ik wil de opvolger zijn van Nelson Mandela"

De nieuwe Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa heeft in het parlement zijn eerste speech gegeven. Ramaphosa wil opnieuw aanknopen bij het beleid van Nelson Mandela.

In 1999 was Cyril Ramaphosa de favoriete kandidaat van de aftredende president Nelson Mandela om hem op te volgen, maar het ANC besliste anders. De partij koos in de loop der jaren drie andere topfiguren uit voor het presidentschap.

De derde was Jacob Zuma, die van de week tot aftreden werd gedwongen, na jaren van corruptie en vaak onwaardig leiderschap. Nu, bijna twintig jaar later, mag Cyril Ramaphosa puin ruimen, en vooral alles wat onder Zuma verkeerd liep, proberen recht te trekken.

Tijdens zijn state of the union in het Zuid-Afrikaanse parlement liet hij er geen twijfel over bestaan. Hij wil de opvolger zijn van de vader van Zuid-Afrika, de Nobelprijswinnaar Nelson Mandela.