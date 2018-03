"Beginnende leerkrachten moeten beter begeleid worden, de ene starter is de andere niet"

"Ik vind geen vervanger", klinkt het vaak bij schooldirecteuren van basisscholen. De zoektocht naar leerkrachten is, naast vele andere, één van hun prangende bezorgdheden. En na de krokusvakantie durft het probleem zich nog scherper te stellen, omdat de leerlingentelling op 1 februari gebeurt en dat extra lesuren kan opleveren en dus extra leerkrachten. Wie een diploma leerkracht op zak heeft, kan dan makkelijk aan werk geraken, maar vaak gaat het maar om enkele tijdelijke lesuren of een opdracht van korte duur.

Hoppen

Cloë De Braekeleer, bijvoorbeeld, is pas op 1 februari afgestudeerd als leerkracht lager onderwijs, en heeft al een week een zieke leerkracht vervangen voor de krokusvakantie en doet dat nu gedurende twee weken in een andere school, het Atheneum van Denderleeuw. Misschien wordt het langer, dat weet ze nog niet. In haar beginnende enthousiasme vindt ze het niet erg om een tijdje te hoppen van de ene naar de andere school, dat is verrijkend. Maar in september hoopt ze toch te kunnen beginnen in hààr klas, al is het maar voor een jaar.

Anciënniteit opbouwen, doe je er alleszins niet mee, zeker niet als je voor andere scholengroepen werkt. Als de onzekerheid te lang blijft duren en een vaste baan te lang op zich laat wachten, zoeken beginnende leerkrachten uiteindelijk werkzekerheid in een andere sector, zegt Jan De Wilde, opleidingshoofd in de lerarenopleiding aan de Odisee Hogeschool in Aalst.



In zijn school is zowat 90 procent van de afgestudeerde leerkrachten kleuteronderwijs in december van het jaar dat ze afstuderen aan het werk, maar vaak worden kleine opdrachten ook nog afgewisseld met werkloosheid. Om hen gemotiveerd te houden in het onderwijs bepleit hij een andere aanvangsbegeleiding en een andere manier om beginnende leerkrachten in dienst te nemen:

Perspectief

Scholen krijgen lesuren volgens het leerlingenaantal. De Wilde pleit ervoor een ruimer lesurenpakket op 1 september te begroten dan de telling op 1 februari aangeeft. Dan kan je beginnende leerkrachten meteen een aantrekkelijkere job aanbieden: meer uren voor een langere periode, een heel schooljaar misschien. Dat biedt perspectief tegenover instappen midden in het schooljaar voor een kortere periode.

Klasmanagement of een luisterend oor