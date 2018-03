Zonder stroom- of gasnet door de ijzige vrieskou: gezin bewijst dat het kan

Sinds 11 november heeft Van Wonterghem zijn elektriciteitsmeter uitgezet. En tijdens de gure vrieskou van de afgelopen dagen heeft hij die niet opnieuw moeten activeren. Hij kan namelijk zelf genoeg stroom maken. Als zijn experiment slaagt, laat hij in april zijn huis definitief afsnijden van het stroomnet. Off-grid woningen: het is niet langer een fictie.

Pellets in de winter, zon in de zomer

Centrale “motor” van het energiesysteem in het huis van Ludwig is een pelletcondensatieketel. Die verwarmt niet alleen het huis en het water, maar levert ook warmte voor een zogenoemde Stirlingmotor. Met die warmte als enige energiebron maakt de motor elektriciteit. Andere energiebronnen zijn zonnepanelen en zonnecollectoren. Vanaf april -als de winter voorbij is en de dagen langer worden- neemt de zon het over van de pelletketel. Ze levert dan genoeg energie om het sanitair water op te warmen met de zonnecollectoren en stroom te leveren met de zonnepanelen. En die zonne-installatie is vrij klein: Ludwig komt met 12 panelen toe. Dat komt vooral door de batterij. Overdag (wanneer er niemand thuis is, en de zonnepanelen volop stroom produceren) gaan de overschotten niet het net op, maar de batterij in. En als het gezin ’s avonds thuis komt, en de zonnepanelen uitvallen, spreekt het gewoon de opgeslagen stroom uit de batterij aan.

Niet 100% zuiver

100% proper voor het milieu is het hernieuwbare energiesysteem van Van Wonterghem nog niet: de pelletketel stoot namelijk nog altijd wat fijnstof uit. Maar omdat hij zijn uitlaatgassen wast (via condensatie) is dat behoorlijk weinig: 5 milligram per m³. Daarmee behoort de ketel tot de properste uit zijn categorie. Ter vergelijking: die 5 milligram is evenveel als een kachel op stookolie, maar nog altijd tientallen keren meer dan een gascondensatieketel. Die is wat fijnstofuitstoot betreft veel beter, maar stoot netto wel meer CO2 uit. Want de CO2 uit de pellets wordt in principe opgevangen door nieuwe aanplantingen van bomen.

Een nieuwe evolutie, maar ze kost geld