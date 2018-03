Ook in Brussel kunnen ouders hun kinderen digitaal aanmelden: "Het ging vlot"

Brussel is al zeven jaar bezig met een centraal aanmeldingssysteem. Met vallen en opstaan, met jaarlijks bijschaven. Dit jaar is bij het toewijzen na de eerste keuze, overgeschakeld van het criterium tijdsregistratie naar toeval.



“En dat is vlot verlopen”, zegt Petrus Van den Cruyce van het Lokaal Overlegplatform (LOP) dat de aanmelding organiseert. 81 procent van de leerlingen die een plekje op een Nederlandstalige middelbare school in Brussel kreeg toegewezen, heeft zijn eerste keuze beet. En daar zijn de leerlingen die voorrang hebben, bijvoorbeeld omdat broer of zus er al op school zit of omdat één van de ouders er leerkracht is, nog niet bijgeteld.



Gent en ook Antwerpen zijn pas dit jaar gestart met digitaal aanmelden in het secundair onderwijs en riskeren wellicht nog leergeld te betalen. De drie steden verschillen te veel om hetzelfde systeem van elkaar te kopiëren. En de steden beslissen graag zélf, op maat, in plaats van een centraal aanmeldingssysteem te laten opleggen door de Vlaamse overheid. Al kan je altijd leren van een ander, natuurlijk. Als je dat wil, tenminste.

Algoritme

Het LOP in Brussel geeft absoluut voorrang aan de eerste keuze van de ouders en maakt per school lijsten in willekeurige volgorde met leerlingen die de school als eerste keuze hebben opgegeven. Dan worden de voorrangscriteria toegepast (eerst 55 procent Nederlandstaligen, dan 25 procent indicatieleerlingen/kansarmen). Het algoritme geeft elke leerling ook een uniek nummer. “Dat garandeert dat leerlingen onderling niet in concurrentie komen en in principe mekaars eerste keuze niet kunnen inpikken,” zegt Petrus Van den Cruyce van LOP Brussel.



In Gent is dat blijkbaar wel gebeurd. Een leerling die naar Atheneum Voskenslaan wil, krijgt zijn tweede keuze Don Bosco toegewezen. Een andere leerling die naar Don Bosco wil, krijgtdan weer het Atheneum Voskenslaan toegewezen. “Het algoritme werkt niet, “ zegt Elena Lievens, mama van een jong voetbaltalent dat naar de Voskenslaan wou omdat hij enkel daar kan doorgroeien als topsporter. “Maar ik wil niet dat mijn kind proefkonijn wordt voor een systeem dat nog niet werkt.”



Capaciteitsprobleem