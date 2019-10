Luchtkwaliteit is voorbije 10 jaar verbeterd in Vlaanderen, maar blijft slecht

Minder makkelijk is om gedrag van mensen te sturen. Een gedragswijziging lukt voorlopig niet. Ondanks schonere technologie is de impact van het verkeer op de luchtkwaliteit nog steeds dramatisch. "We rijden nog altijd met te veel wagens te veel kilometers", somt Smet op. "Ook stoken we veel in slecht geïsoleerde huizen. Het gebruik van steenkool en stookolie nam af, maar het verbranden van hout nam dan weer toe. En ook dat is een bron van veel fijnstof en kankerverwekkende stoffen."