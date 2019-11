"Biertrein" van AB InBev moet 5.000 vrachtwagens van Antwerpse ring halen, transporteconoom: "Druppel op hete plaat"

Van Elslander stelt vast dat goederentransport per spoor bij vele bedrijven nog onbekend is. “En onbekend maakt onbemind, ook in het transport.” Hij ziet dat vele bedrijven nog bij de oude gewoonte zweren om vrachtwagens te gebruiken voor hun vervoer, zelfs ondanks de enorme drukte op de Antwerpse ring én de zware investering van de Antwerpse haven in het goederenspoor.

Een vrachtwagen inhuren is immers gemakkelijk - er zijn veel vrachtwagenbedrijven die meteen vrachtwagens ter beschikking hebben- terwijl transport per spoor meer rompslomp met zich meebrengt.

Daarnaast ziet Van Elslander dat transport per spoor op kortere afstanden ook duurder is dan vrachtwagenvervoer. En dat houdt vele bedrijven kennelijk ook tegen om hun containers via treinen te laten vervoeren. Dat maakt het pilootproject van AB InBev ook bijzonder. “Normaal geldt de regel dat transport per spoor pas rendabel wordt vanaf 300 kilometer, omdat je grotere vaste kosten hebt.”

