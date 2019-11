Minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil schakeljaar na aso, hoger onderwijs steunt idee

Eerder een "pro" bij de Arteveldehogeschool Gent: "De ambitie van de minister strookt met die van ons, namelijk meer studenten naar een hoger diploma lokken. We moeten twee vragen stellen. De eerste is of de student de juiste competenties heeft. In die zin kan een schakeljaar een bijdrage leveren. Vraag twee is of het hoger onderwijs klaar is voor meer studenten op korte termijn. Dus hoe organiseren we ons om meer volk te lokken zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van ons onderwijs", meent Imran Uddin, directeur onderwijs- en studentenbeleid. "Maar we zullen goed moeten samenwerken, overheid en onderwijs. Zoniet heeft het geen kans op slagen."

"Wij doen al aan snelle bijsturing door de FIT-test, die we ontwikkelden samen met de Universiteit Antwerpen. Dan screenen we al na zes tot acht weken of een eerstejaarsstudent in de voor hem of haar juiste richting zit. Zo kunnen we de studieduurverlenging ook tegengaan", zegt Uddin.

Maar misschien willen wel té veel jongeren een "hoger diploma"? "Ik vind van niet. Sinds september zijn ook de graduaatsopleidingen ingekanteld in de hogescholen, dus ze vormen een volwaardige opleiding van het hoger onderwijs nu. En het is nodig in onze maatschappij, maar ook op de arbeidsmarkt om meer hoger opgeleiden te hebben, om zo de kennissamenleving voort te realiseren. Studenten naar het hoger onderwijs leiden, is niet alleen een morele plicht, het is ook een economische noodzaak."