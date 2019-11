FC Barcelona lanceert nieuw shirt met politiek tintje: "Catalaanse roots niet vergeten"

FC Barcelona heeft voor dit voetbalseizoen al drie nieuwe outfits in omloop, maar dat houdt de Spaanse landskampioen niet tegen om nog een vierde te lanceren. En die springt extra in het oog: het nieuwe shirt is geel gekleurd en vooraan prijken vier rode diagonale strepen. Een verwijzing naar La senyera, de Catalaanse vlag. Een en al symboliek, en dat in politiek woelige tijden in Spanje.

FC Barcelona stelde de nieuwe outfit voor het eerst voor in een filmpje met Sergi Roberto, middenvelder en Spaans international, en Vicky Losada, topspeelster van Barcelona's vrouwenelftal. In het filmpje gaat de club dieper in op de identiteit en de nalatenschap van de club, om dan het nieuwe shirt voor te stellen.

Met als bijhorende boodschap: "Waar we ook vandaan komen. Zoveel jaar al voelen we het. Al 120 jaar zit het diep in ons. Ho portem dins (Catalaans voor Het zit diep in ons, red)."

(tekst gaat voort onder de tweet)