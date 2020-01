Geld geven voor slachtoffers bosbranden in Australië via Facebook: Hoe werkt het? En is het betrouwbaar?

34 miljoen euro voor de bosbranden in Australië

Wanneer er ergens ter wereld een ramp gebeurt, schieten op Facebook meteen de inzamelacties als paddenstoelen uit de grond. Zo ook met de bosbranden in Australië nu. Je kan geld doneren voor verbrande koala's, voor heldhaftige brandweermannen... De meest succesvolle actie verzamelde intussen al meer dan 27 miljoen euro. Het gaat om een inzamelingsactie van de Australische comedienne Celeste Barber en dat is volgens Facebook ook de grootste fundraising via Facebook ooit. De 3 meest populaire steun-acties samen zamelden op dit moment al bijna 34 miljoen euro in.

Geld inzamelen via Facebook: betrouwbaar?

Ja, dat is meestal wel betrouwbaar, zeker bij zulke grote acties. Facebook biedt 2 manieren aan om inzamelacties op te zetten: rechtstreeks in naam (en op de rekening) van een door hen geverifieerde non-profitorganisatie. Of in eigen beheer geld inzamelen waar je dan zelf voor zorgt dat het goed terechtkomt. Uiteraard is de eerste manier betrouwbaarder dan de tweede. Voor de eerste categorie rekent Facebook zelf ook geen kosten aan. Als je in eigen beheer geld inzamelt, betaal je in België 1,5% commissie en 0,30€ kosten per transactie aan Facebook.

Je kan op de pagina van zo'n inzamelactie zien of en welk geverifieerd goed doel er al dan niet rechtstreeks verbonden is aan de actie. En op deze pagina vind je alle acties die goedgekeurd werden door Facebook.

Waarom werkt dat zo goed?

Vooral door het gebruiksgemak. Met 1 klik kan je heel gemakkelijk een klein bedrag bijdragen. Het kost geen moeite en weinig geld. Bovendien zijn het vaak vrienden en mensen waar je naar opkijkt die je aansporen om mee te doneren. En wat ook niet onbelangrijk is: in tegenstelling tot een overschrijving ziet iedereen op deze manier meteen wat voor een goed en vrijgevig iemand jij bent.

Wat verdient Facebook er zelf aan?

Facebook kan hier op 3 manieren aan verdienen:

Voor een actie in eigen beheer betaal je een commissie en transactiekosten

Het geld voor een geverifieerd goed doel wordt door Facebook doorgestort naar het goede doel binnen de 15 tot 90 kalenderdagen. in de tussentijd komen er wel interesten op dat geld terecht op de rekening waar het intussen bewaard wordt.

Maar het meest waardevolle voor Facebook is waarschijnlijk dat ze je weer een beetje beter leren kennen. Ze komen nog meer te weten over wat jij belangrijk vindt in het leven en wat niet. Ze lokken je nog eens extra terug naar hun platform. En leren nog beter hoe ze dat ook in de toekomst succesvol kunnen blijven doen.

Daartegenover staat ook dat ze vaak heel wat mensen overhalen om gemakkelijk een goed doel te steunen die dat anders waarschijnlijk nooit zouden doen...

Wat als ik rechtstreeks een goed doel wil steunen?

Dan hou je best deze tips van de Koning Boudewijnstichting in je achterhoofd:

Zoek het dicht bij huis. Wil je de koala's in Australië steunen, vraag eens na bij een organisatie die je kent bij ons of ze samenwerken met partners daar. Of zij weten waar je geld goed terecht kan komen.

Steun mensen en initiatieven die je zelf kent. Ken je iemand die verwaarloosde dieren opvangt en waarvan je vindt dat die dat goed doet, steun zijn of haar organisatie dan.

Kijk goed naar de communicatie van een organisatie. Roepen ze alleen maar op om geld te storten? Zijn ze vooral bezig met werken op je emoties? Wees dan op je hoede. Communiceren ze ook wat ze effectief doen met het geld dat ze inzamelen? Laten ze zien waar je giften naartoe gaan? Dan is de kans al groter dat je het kan vertrouwen.

Hoort een organisatie bij een groter netwerk van goede doelen? Bijvoorbeeld een organisatie die werkt rond natuurbehoud en lid is van de Bond beter Leefmilieu is waarschijnlijk wel te vertrouwen.

Voor de grotere organisaties kan je online ook op zoek gaan naar hun financiële gegevens. Op de kruispuntbank of via goededoelen.be bijvoorbeeld.

Ziet u een storting via Facebook toch niet zitten? In ons land is het Wereldnatuurfonds (WWF) begonnen met een inzamelactie. Lees hier de details.