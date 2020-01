Adviesraad personen met handicap: "Komende 30 jaar zitten we weer met ontoegankelijke treinen"

Rolstoelgebruikers of mensen die moeilijk te been zijn, zullen de komende decennia hulp nodig blijven hebben om in en uit een Belgische trein te geraken. Dat kaart de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap aan.

Wat is de aanleiding van deze noodkreet? Eind vorig jaar heeft de raad van bestuur van de NMBS haar principiële toestemming gegeven om te starten met de bestelling van een extra reeks M7-rijtuigen.

De NMBS heeft 5 jaar geleden al 445 van deze rijtuigen besteld en in de lente van dit jaar zullen ze voor het eerst ingezet worden op onze spoorwegen. De Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap heeft kritiek op deze aankoop omdat de instaphoogte van de rijtuigen niet geschikt is voor rolstoelgebruikers en mensen die moeilijk te been zijn.