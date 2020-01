"Grootste kinderpornoproces ooit in ons land" van start: 5 alledaagse mannen, 9 miljoen beelden, duizenden slachtoffers

"Het begon met stom toeval", vertelt Heidi De Pauw van Child Focus. Op het strand in Blankenberge werd een man opgemerkt die foto's nam van halfnaakte kinderen. De bal ging aan het rollen door een opmerkzame politieagent.

Een tijd later valt de politie binnen in een huis van een computerspecialist die in contact stond met de man. Op zijn computer vinden ze in totaal bijna negen miljoen foto's en filmpjes van kindermisbruik.